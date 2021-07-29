"Переберуть кожен гвинтик": Великобританія почала модернізацію танків Challenger 2 (фото)

Міноборони країни хоче утримувати парк танків у бойовому стані, поки поставки в армію Challenger 3 відкладаються до 2030 року.

Компанія Rheinmetal BAE Systems Land, Defense Equipment and Support і Babcock почали модернізацію британського основного бойового танка Challenger 2. Про це повідомляє Army Recognition, посилаючись на Міноборони Сполученого королівства.

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У межах програми очікується, що танки пройдуть модернізацію для підвищення мобільності та стійкості для збереження мобільності та маневреності танка в сучасних бойових умовах.

Передбачається, що танки будуть повністю розібрані для проведення ультразвукового контролю стану корпусу, ремонту зварних швів, а також перефарбовування. Буде знято кожен елемент танка для перевірки його справності. Після цього буде покращена підвіска, двигун і трансмісія танка.

Фото: Ministry of Defence

Планується, що модернізація дозволить утримувати парк танків у бойовій готовності до 2025 року. Паралельно з цим у Британії розробляють Challenger 3, який повинен надійти в експлуатацію до 2030 року (раніше передбачалося до 2029). Міноборони підписало контракт на 800 млн фунтів стерлінгів на придбання 148 танків.

Challenger 3 отримає додаткові високоточні боєприпаси, більшу швидкість ходу, а також нову вежу з 120-мм знаряддям.

Нагадаємо, в Британії продовжать роботи над виправленням травмонебезпечних БМП Ajax, що викликають проблеми з суглобами і зі слухом у членів екіпажу. Також компанія BAE Systems опублікувала деталі нового класу БМП.