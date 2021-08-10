Французький оборонний гігант показав, як САУ Caesar "знищує" російські танки (відео)

У ролику показано, як французька військова техніка атакує танки Т-72Б3, які використовуються в Збройних силах Російської Федерації.

Французький виробник військової техніки Nexter показав ролик, в якому викладене його бачення артилерії майбутнього. На кадрах можна помітити різні зразки техніки від цієї компанії, зокрема й самохідну артилерійську установку (САУ) Caesar. Варто зазначити, що на відео як техніка супротивника показаний російський танк Т-72Б3, який є на озброєнні в армії РФ. Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі Nexter.

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"Мета посиленої артилерії? Покластися на роботів, щоб примножити можливості артилерійського спостереження, полегшити навантаження на розрахунки і захистити їх", — йдеться у підписі до відео.

У ролику зображені "зелені", в розпорядженні яких знаходяться метеостанція, дві батареї САУ Caesar, взвод 105-мм гаубиць, командний пункт, дві бронемашини Titus і два безпілотники, що спостерігають за позицією противника. Тим часом на боці противника батарея танків, артилерії і піхота.

[ + – ] Ситуація на змодельованому компанією полі бою

Також на відео показали роль невеликих роботів, які можуть виконувати функції розвідників, підкрадаючись до позицій супротивника і надаючи інформацію про його координати в штаб.

[ + – ] Робот-розвідник збирає інформацію про місцезнаходження противника

Згідно зі сценарієм відео, один з автомобілів Titus з'ясовує місце розташування техніки супротивника за допомогою спеціального обладнання і подає запит на відкриття вогню в командний пункт. Уже з нього відповідна інформація надходить в гаубиці, які відкривають вогонь по ворогу і, після знищення техніки, змінюють позицію.

Варто зазначити, що серед цілей на змодельованому полі бою можна помітити російські танки Т-72Б3 — ця техніка продемонстрована як ціль для САУ Caesar. У ролику показано, як французька техніка знищує два такі танки. Т-72Б3 використовуються в сухопутних, повітряно-десантних і берегових військах ВМФ Російської Федерації в кількості більше 1 700 одиниць.

Тим часом раніше в цьому місяці міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу перевірив хід робіт із виготовлення нового бойового безпілотного апарату С-70 "Мисливець", який, за словами керівництва "Ростеху", перевершуватиме закордонні аналоги "за низкою характеристик".

А вчора російська армія почала масштабні навчання на території 20 полігонів, розташованих зокрема й на окупованому півострові Крим. У тренуваннях беруть участь всі роди військ.