Виправити не можна закрити: Міноборони Британії вирішує, що робити з "гучними" БМП Ajax

Оборонне відомство заплатило вже 3,2 млрд фунтів із 3,5 млрд. Однак зараз вартість контракту вже виросла до 5,5-7,5 млрд фунтів. Проблему із шумом все ще не вирішили.

У Великобританії чиновникам Міноборони доручено перезавантажити або закрити програму БМП Ajax для британської армії. Про це повідомляє Defense News.

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Директор із реалізації проєктів Міноборони Девід Марш призначений відповідальним за програму поставок БМП у британську армію. Йому доручили розробити надійний план із відновлення, перезавантаження програми або її повної зупинки.

БМП Ajax від компанії General Dynamics мають низку проблем. У процесі випробувань військові скаржилися на сильний шум бронемашини і вібрації. Кілька сотень солдатів пройшли обстеження на предмет збитку здоров'я. У деяких бійців зафіксовані проблеми зі слухом або колінними суглобами.

Нині випробування відновлені, але їх проводять вже не військові, а фахівці General Dynamics. Вони все ще не визначили причини вібрацій, але все ж змогли звузити ділянки пошуків.

"Щоб повернутися на правильний шлях, нам і нашим галузевим партнерам буде потрібно багато роботи. Ми не можемо бути впевнені на 100 відсотків, що цього можна досягти", — заявив міністр оборонних закупівель Джеремі Квін.

Програма Ajax була укладена в 2014 році. Згідно з контрактом, у британську армію повинні поставити 589 БМП. Спочатку виправити проблеми з Ajax мали до червня 2020 року, але терміни перенесли на червень 2021. Однак і зараз БМП не виправити. Первісна вартість контракту становила 3,5 млрд фунтів. Зараз же його оцінюють в 5,5 або 7,5 млрд фунтів.

Наразі Міноборони Британії виплатили вже 3,2 млрд фунтів. Управління з інфраструктури і проєктів заявило, що в якийсь момент успішне виконання програми за термінами, вартості та якості виявилося "недосяжним".

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що в Британію надійшла партія неякісних БМП Ajax. Їх швидкість руху довелося обмежити на рівні 36 км/год, а екіпажу не можна знаходиться всередині довше 1,5 години. У липні парламентський комітет вирішив продовжити програму, намагаючись виправити проблеми.