Виправити не можна закрити: Міноборони Британії вирішує, що робити з "гучними" БМП Ajax
Оборонне відомство заплатило вже 3,2 млрд фунтів із 3,5 млрд. Однак зараз вартість контракту вже виросла до 5,5-7,5 млрд фунтів. Проблему із шумом все ще не вирішили.
У Великобританії чиновникам Міноборони доручено перезавантажити або закрити програму БМП Ajax для британської армії. Про це повідомляє Defense News.
Директор із реалізації проєктів Міноборони Девід Марш призначений відповідальним за програму поставок БМП у британську армію. Йому доручили розробити надійний план із відновлення, перезавантаження програми або її повної зупинки.
БМП Ajax від компанії General Dynamics мають низку проблем. У процесі випробувань військові скаржилися на сильний шум бронемашини і вібрації. Кілька сотень солдатів пройшли обстеження на предмет збитку здоров'я. У деяких бійців зафіксовані проблеми зі слухом або колінними суглобами.
Нині випробування відновлені, але їх проводять вже не військові, а фахівці General Dynamics. Вони все ще не визначили причини вібрацій, але все ж змогли звузити ділянки пошуків.
"Щоб повернутися на правильний шлях, нам і нашим галузевим партнерам буде потрібно багато роботи. Ми не можемо бути впевнені на 100 відсотків, що цього можна досягти", — заявив міністр оборонних закупівель Джеремі Квін.
Програма Ajax була укладена в 2014 році. Згідно з контрактом, у британську армію повинні поставити 589 БМП. Спочатку виправити проблеми з Ajax мали до червня 2020 року, але терміни перенесли на червень 2021. Однак і зараз БМП не виправити. Первісна вартість контракту становила 3,5 млрд фунтів. Зараз же його оцінюють в 5,5 або 7,5 млрд фунтів.
Наразі Міноборони Британії виплатили вже 3,2 млрд фунтів. Управління з інфраструктури і проєктів заявило, що в якийсь момент успішне виконання програми за термінами, вартості та якості виявилося "недосяжним".
Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що в Британію надійшла партія неякісних БМП Ajax. Їх швидкість руху довелося обмежити на рівні 36 км/год, а екіпажу не можна знаходиться всередині довше 1,5 години. У липні парламентський комітет вирішив продовжити програму, намагаючись виправити проблеми.