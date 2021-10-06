Исправить нельзя закрыть: Минобороны Британии решает, что делать с "шумными" БМП Ajax
Оборонное ведомство заплатило уже 3,2 млрд фунтов из 3,5 млрд. Однако сейчас стоимость контракта уже выросла до 5,5-7,5 млрд фунтов. Проблему с шумом все еще не решили.
В Великобритании чиновникам Минобороны поручено перезагрузить или закрыть программу БМП Ajax для британской армии. Об этом сообщает Defense News.
Директор по реализации проектов Минобороны Дэвид Марш назначен ответственным за программу поставок БМП в британскую армию. Ему поручили разработать надежный план по восстановлению, перезагрузке программы или ее полной остановке.
БМП Ajax от компании General Dynamics имеют ряд проблем. В ходе испытаний военные жаловались на сильный шум бронемашины и вибрации. Несколько сотен солдат прошли обследования на предмет ущербу здоровья. У некоторых бойцов обнаружены проблемы со слухом или коленными суставами.
Ныне испытания возобновлены, но их проводят уже не военные, а специалисты General Dynamics. Они все еще не определили причины вибраций, но все же смогли сузить области поисков.
"Чтобы вернуться на правильный путь, нам и нашим отраслевым партнерам потребуется много работы. Мы не можем быть уверены на 100 процентов, что этого можно достичь", — заявил министр оборонных закупок Джереми Куин.
Программа Ajax была заключена в 2014 году. Согласно контракту, в британскую армию должны поставить 589 БМП. Первоначально исправить проблемы с Ajax должны были к июню 2020, но сроки перенесли на июнь 2021. Однако и сейчас БМП не исправили. Первоначальная стоимость контракта составляла 3,5 млрд фунтов. Сейчас же его оценивают в 5,5 или 7,5 млрд фунтов.
На данный момент Минобороны Британии выплатили уже 3,2 млрд фунтов. Управление по инфраструктуре и проектам заявило, что в какой-то момент успешное выполнение программы по срокам, стоимости и качеству оказалось "недостижимым".
Напомним, 3 июня стало известно, что в Британию поступила партия некачественных БМП Ajax. Их скорость движения пришлось ограничить на уровне 36 км/ч, а экипажу нельзя находится внутри дольше 1,5 часа. В июле парламентский комитет решил продолжить программу, пытаясь исправить проблемы.