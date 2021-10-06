Исправить нельзя закрыть: Минобороны Британии решает, что делать с "шумными" БМП Ajax

Оборонное ведомство заплатило уже 3,2 млрд фунтов из 3,5 млрд. Однако сейчас стоимость контракта уже выросла до 5,5-7,5 млрд фунтов. Проблему с шумом все еще не решили.

В Великобритании чиновникам Минобороны поручено перезагрузить или закрыть программу БМП Ajax для британской армии. Об этом сообщает Defense News.

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Директор по реализации проектов Минобороны Дэвид Марш назначен ответственным за программу поставок БМП в британскую армию. Ему поручили разработать надежный план по восстановлению, перезагрузке программы или ее полной остановке.

БМП Ajax от компании General Dynamics имеют ряд проблем. В ходе испытаний военные жаловались на сильный шум бронемашины и вибрации. Несколько сотен солдат прошли обследования на предмет ущербу здоровья. У некоторых бойцов обнаружены проблемы со слухом или коленными суставами.

Ныне испытания возобновлены, но их проводят уже не военные, а специалисты General Dynamics. Они все еще не определили причины вибраций, но все же смогли сузить области поисков.

"Чтобы вернуться на правильный путь, нам и нашим отраслевым партнерам потребуется много работы. Мы не можем быть уверены на 100 процентов, что этого можно достичь", — заявил министр оборонных закупок Джереми Куин.

Программа Ajax была заключена в 2014 году. Согласно контракту, в британскую армию должны поставить 589 БМП. Первоначально исправить проблемы с Ajax должны были к июню 2020, но сроки перенесли на июнь 2021. Однако и сейчас БМП не исправили. Первоначальная стоимость контракта составляла 3,5 млрд фунтов. Сейчас же его оценивают в 5,5 или 7,5 млрд фунтов.

На данный момент Минобороны Британии выплатили уже 3,2 млрд фунтов. Управление по инфраструктуре и проектам заявило, что в какой-то момент успешное выполнение программы по срокам, стоимости и качеству оказалось "недостижимым".

Напомним, 3 июня стало известно, что в Британию поступила партия некачественных БМП Ajax. Их скорость движения пришлось ограничить на уровне 36 км/ч, а экипажу нельзя находится внутри дольше 1,5 часа. В июле парламентский комитет решил продолжить программу, пытаясь исправить проблемы.