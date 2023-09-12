Программа Challenger 3 продвигается: британцы успешно испытали новую танковую пушку

Британские оружейники заменили нарезное 120-мм орудие L30 на гладкоствольную пушку L55A1CR3, что является ключевым элементом модернизации в программе ОБТ Challenger 3.

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Проект создания основного боевого танка (ОБТ) Великобритании Challenger 3 достиг очередного рубежа на пути к обеспечению британской армии боевой машиной нового поколения. Речь идет о серии успешных огневых испытаниях 120-мм гладкоствольной пушки L55A1, известной в британской конфигурации как L55A1CR3. Об этом 12 сентября сообщили обозреватели Defence News.

В материале говорится, что испытания проводились еще в апреле, однако компания-подрядчик RBSL, которая получила от Минобороны контракт стоимостью 800 млн фунтов стерлингов, сообщила об этом накануне оборонной выставки DSEI.

"Орудия были проверены и утверждены перед поставкой в RBSL для интеграции в новую цифровую башню танков", — пишут обозреватели.

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Авторы публикации обратили внимание на то, что более ранние образцы танков Challenger были оснащены нарезными стволами, такими, как 120-мм орудие L30. Это было своеобразной особенностью британской техники, поскольку школы танкостроения других стран давно перешли на гладкоствольные пушки для своих машин.

"Замена британской нарезной 120-мм пушки L30 на гладкоствольную L55A1CR3 является ключевым элементом модернизации, которая также включает полностью оцифрованную башню и повышение живучести", — подчеркнули обозреватели.

Что касается башни Challenger 3, то в этом аспекте также есть продвижение. В августе прибыла первая конструкция "цитадель" для первого прототипа (P1), которая представляет собой стальной каркас первой башни Challenger 3. Корпус "цитадели" изготавливает британская компания Pearson Engineering.

Всего компания должна выпустить 148 существенно модернизированных танков. Первые поставки в британскую армию Challenger 3 запланированы на 2027 год, а полная их боевая готовность — на 2030 год.

Ранее сообщалось, что в первых числах сентября в сети появились кадры подбитого британского танка Challenger 2 в Украине. В этой связи появились различные неожиданные версии о том, что перед отправкой техники в Украину британцы якобы заложили взрывчатку на основные механизмы танка, чтобы в случае его поражения в руки россиян не попали секретные компоненты и узлы.