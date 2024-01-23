Встречайте, Challenger 3: Британия впервые показала прототип нового танка (фото)

Британцы взяли за основу танк Challenger 2 и полностью его переделали. Его называют самым мощным танком для НАТО.

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Предприятие Rheinmetall BA Systems Land (RBSL) впервые опубликовало изображение прототипа танка Challenger 3, который должен стать лучшим танком НАТО. Об этом сообщает Breaking Defense.

На предприятии в Телфорде, Англия, завершили изготовление первого танка Challenger 3. Фотографии обнародовали во время конференции International Armored Vehicles, проходящая в Лондоне. Ожидается, что вскоре начнутся испытания глубоко модернизированного Challenger 2. На тесты уйдет 18 месяцев, которые будут проходить как в Великобритании, так и в Германии. Всего будет разработано 8 прототипов.

Challenger 3

"Программа Challenger 3 обеспечит создание лучшего танка в НАТО ... и создаст цифровой основной боевой танк с сетевой поддержкой, который предоставит солдату революционные возможности и обеспечит сдерживание 21 века вплоть до даты снятия с вооружения [запланированной на 2040 год]. Первый прототип ... начнет испытания в ближайшие недели", — сказал Рори Брин, директор по вопросам стратегии и будущего бизнеса RBSL.

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Первые испытания будут направлены на то, чтобы подтвердить безопасность боевой машины для последующих испытаний с экипажем. Брин также подчеркнул, что в основе Challenger 3 лежит шасси от Challenger 2 и кольцо башни. Все остальное в машине заменяется на новое, в том числе башня. В частности пушка 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall, цифровые приборы наведения и управления. Комплекс активной защиты Trophy и новое бронирование, которое известно под названием EPSON. Кроме этого будет улучшена подвеска и установлен более мощный двигатель.

Прототип Challenger 3

Стоимость программы на 148 танков оценивается в 800 млн фунтов стерлингов. Сейчас речь идет только о модернизации существующих Challenger 2, но RBSL могут делать машины с нуля.

Напомним, 22 января СМИ писали, что в Великобритании решили восстановить знаменитый истребитель танков FV4005.

21 ноября сообщалось, что британцы столкнулись с проблемами при модернизации Challenger 2 до уровня Mk3.