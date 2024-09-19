На виставці в Британії вперше представили готовий зразок танка Challenger 3 (відео)

Оглядачі зазначили, що на сьогодні виготовлено дві такі машини. А після проведення відповідних випробувань розпочнеться повномасштабне виробництво решти 140 одиниць.

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На виставці Defence Vehicle Dynamics (DVD) 2024 у Міллбруку британська армія спільно з компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) презентувала новий основний бойовий танк Challenger 3, який вважається одним із найсучасніших у своєму класі. Це перший публічний показ (ОБТ) Challenger 3, який вже називають найсмертоноснішим танком, який коли-небудь використовували британські збройні сили. Детальніше про подію розповіли 18 вересня оглядачі Army Recognition.

Challenger 3 виробляється на заводі RBSL у британському Телфорді, Велика Британія, і є зразком передового виробництва військових машин. Розроблений з використанням новітніх технологій і в тісній співпраці з військовослужбовцями британської армії, танк забезпечує високу оперативну ефективність, безпеку і комфорт екіпажу.

Оглядачі зазначили, що загалом буде модернізовано 148 танків Challenger 3, два з яких уже виготовлено, а ще шість планується поставити найближчим часом. Наразі проводять випробування для перевірки характеристик, перш ніж розпочнеться повномасштабне виробництво решти 140 одиниць.

Технічні особливості

ОБТ Challenger 3 отримав безліч технічних удосконалень порівняно зі своїм попередником Challenger 2. Одним з найбільш значних оновлень є зміна озброєння: Challenger 3 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1, яка значно перевершує за вогневою міццю попередню нарізну гармату L30A1 і забезпечує більшу сумісність із сучасними натовськими боєприпасами. Крім того, нова гармата дає змогу використовувати сучасні снаряди з кінетичною енергією і програмовані боєприпаси, що значно підвищує смертоносність танка.

У плані захисту Challenger 3 також робить значний крок вперед. Якщо Challenger 2 покладався на броню Chobham, то Challenger 3 оснащений модульною бронею нового покоління, розробленою Оборонною науково-технічною лабораторією (DSTL) і RBSL. Нова броня містить сучасні матеріали та модульні компоненти, які дають змогу швидше проводити ремонт і модернізацію, забезпечуючи підвищений захист від сучасних загроз, як-от бронебійні снаряди та саморобні вибухові пристрої.

Важливо

Випробування Challenger 3: британські інженери роблять наголос на безпеку екіпажу

Також значно поліпшено можливості нового танка щодо забезпечення ситуаційної обізнаності та захоплення цілей. На відміну від Challenger 2, який мав передові системи прицілювання для свого часу, Challenger 3 має повністю цифрову архітектуру та мережеву систему, що дає змогу обмінюватися даними в режимі реального часу та інтегруватися з іншими засобами ведення бою. Передові системи спостереження, включно з 360-градусним оглядом і тепловізором, роблять Challenger 3 набагато ефективнішим у виявленні, ідентифікації та ураженні цілей.

Танк отримав також потужніший двигун і модернізовану підвіску, які забезпечують кращу мобільність і прискорення, що критично важливо для динаміки сучасного поля бою.

"Ці характеристики роблять Challenger 3 одним із найпередовіших основних бойових танків (ОБТ), даючи йому змогу відповідати вимогам майбутніх воєн", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що британський Challenger 3 став першим у світі танком, який досяг дальності бою 5000 м. За дальністю стрільби британська машина обійшла своїх прямих конкурентів американський M1A2 Abrams і російський Т-90М, які здатні уражати ціль на дистанції 4000 м.