Снаряды для "Леопардов": Rheinmetall испытыла новые 120-мм бронебойные боеприпасы eKE

Снаряды KE2020Neo будут производиться в серии и являются поколением боеприпасов, следующим после DM53 и DM63. Основным его элементом является высокопрочный вольфрамовый сердечник, который эффективен против сложных защитных систем.

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Немецкая компания Rheinmetall успешно завершила разработку нового поколения 120-мм бронебойных боеприпасов KE с улучшенной бронепробиваемостью. Боеприпас, известный как KE2020Neo или eKE (enhanced Kinetic Energy), прошел квалификационные испытания, и теперь компания получила заказы от Бундесвера и британской армии на производство квалификационных образцов. Об этом 8 октября сообщил ресурс Defence Industry Europe.

Технические особенности KE2020Neo

Боеприпас KE2020Neo продолжает серию бронебойных снарядов (KE) от Rheinmetall, которые известны своими высокими характеристиками против современных систем защиты. Основным элементом снаряда является высокопрочный вольфрамовый проникающий элемент, способный пробивать новейшие типы брони. Этот элемент работает за счет кинетической энергии, передаваемой при ударе, что делает его особенно эффективным против сложных защитных систем.

Прорыв в технологии KE обеспечен за счет применения новых материалов и оптимизации аэродинамических характеристик снаряда. Благодаря этому KE2020Neo демонстрирует значительно улучшенные показатели бронепробиваемости по сравнению с предыдущими поколениями.

Развитие боеприпасов KE

Первое поколение бронебойных снарядов Rheinmetall было представлено в виде DM13, за которым последовал DM23 в 1980-х годах. Следующие поколения включали DM33 и DM53, а также DM63, который стал стандартом для танков Leopard 2 после модернизации до версии A6. На данный момент DM63 выпускается в версии A1, соответствующей экологическим требованиям REACh.

Самая продвинутая версия, DM73, предназначена для использования с орудиями высокого давления L55A1, установленными на танки Leopard 2 и Challenger 3. Новые 120-мм боеприпасы KE2020Neo также соответствуют современным требованиям НАТО и являются ключевыми для боевой эффективности танковых подразделений.

Значение для оборонной индустрии

Официальный контракт был подписан в сентябре 2020 года между Федеральным ведомством по оборудованию Бундесвера (BAAINBw) и руководством Rheinmetall. В материале подчеркивается, что разработка данных средств поражения, таких как eKE, еще раз подтверждает лидерство Rheinmetall в области разработки бронебойных снарядов и гладкоствольных технологий.

Вместе с тем системы 120-мм гладкоствольных орудий компании, включая Rh120 и боеприпасы к ним, стали стандартом для основных боевых танков НАТО — Leopard 2 и M1 Abrams. Эти разработки также находят применение на новых боевых платформах, таких как британский танк Challenger 3.

Важно

На выставке в Британии впервые представили готовый образец танка Challenger 3 (видео)

Напомним, во время недавней демонстрации компания Rheinmetall представила огневую мощь новейшей 120-мм гладкоствольной пушки L55, установленной на новейшем танке Challenger 3. Бронебойный снаряд DM63 "прошил" насквозь российский танк Т-72, пройдя через двигательный отсек и вылетев через заднюю часть машины.