Танки Leopard, Gepard, броньовики MRAP: Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги

ФРН також поставила Україні самохідну гаубицю PzH 2000, 12 броньовиків із системами кінетичної оборони, 7 десантних джипів Caracal, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM і IRIS-T SLS із ракетами.

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Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, броньовики MRAP, гаубиці PzH 2000 та інше озброєння. Про це повідомляють на сайті німецького уряду.

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До того ж пакет доповнили: генератори, намети, турнікети, боєприпаси для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси калібру 120 мм, міни та обладнання для розмінування.

Військова допомога Україні від Німеччини: що в новому пакеті

15 танків Leopard 1 A5;

дві зенітні установки Gepard;

30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків із системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM і IRIS-T SLS з ракетами;

дві системи Patriot;

два радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector;

24 дрони RQ-35 Heidrun;

14 дронів Hornet XR;

5 систем захисту для вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW, 200 кулеметів MG4, 420 гвинтівок MK 556, 80 снайперських гвинтівок HLR 338, 100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм, керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Нагадаємо, що нардеп Безугла заявила, що Сирський вирішив мобілізувати команду аналітиків DeepState.

Також повідомлялося, що під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян.