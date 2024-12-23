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Военный Фокус Российско-украинская война

Танки Leopard, Gepard, броневики MRAP: Германия передала Украине крупный пакет военной помощи

Gepard
Фото: Flickr | Gepard

ФРГ также поставила Украине самоходную гаубицу PzH 2000, 12 броневиков с системами кинетической обороны, 7 десантных джипов Caracal, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS с ракетами.

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Германия передала Украине крупный пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, зенитные установки Gepard, броневики MRAP, гаубицы PzH 2000 и другое вооружение. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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Ко всему прочему, пакет дополнили: генераторы, палатки, турникеты, боеприпасы для стрелкового оружия, минометные боеприпасы калибра 120 мм, мины и оборудование для разминирования.

Военная помощь Украине от Германии: что в новом пакете

  • 15 танков Leopard 1 A5;
  • две зенитные установки Gepard;
  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • 7 десантных джипов Caracal;
  • зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS с ракетами;
  • две системы Patriot;
  • два радара TRML-4D;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 беспилотников Vector;
  • 24 дрона RQ-35 Heidrun;
  • 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем защиты для вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
  • 120 гранатометов GMW, 200 пулеметов MG4, 420 винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308;
  • 52 000 снарядов 155 мм, управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

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