Танки Leopard, Gepard, броневики MRAP: Германия передала Украине крупный пакет военной помощи
ФРГ также поставила Украине самоходную гаубицу PzH 2000, 12 броневиков с системами кинетической обороны, 7 десантных джипов Caracal, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS с ракетами.
Германия передала Украине крупный пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, зенитные установки Gepard, броневики MRAP, гаубицы PzH 2000 и другое вооружение. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.Важно
Ко всему прочему, пакет дополнили: генераторы, палатки, турникеты, боеприпасы для стрелкового оружия, минометные боеприпасы калибра 120 мм, мины и оборудование для разминирования.
Военная помощь Украине от Германии: что в новом пакете
- 15 танков Leopard 1 A5;
- две зенитные установки Gepard;
- 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- 7 десантных джипов Caracal;
- зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS с ракетами;
- две системы Patriot;
- два радара TRML-4D;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 беспилотников Vector;
- 24 дрона RQ-35 Heidrun;
- 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем защиты для вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
- 120 гранатометов GMW, 200 пулеметов MG4, 420 винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338, 100 винтовок CR 308;
- 52 000 снарядов 155 мм, управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.
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