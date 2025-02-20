Актер "Лиги смеха" объяснил, почему пока не планирует мобилизоваться (фото)

Тарас Стадницкий активно помогает украинским защитникам. Шоумен вспомнил цитату Теодора Рузвельта.

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41-летний украинский актер и юморист Тарас Стадницкий рассказал, почему пока не планирует мобилизоваться в ряды ВСУ. Шоумен дал интервью "24 каналу".

Звезда "Лиги смеха", который играл Володьку в команде "VIP Тернополь", с начала полномасштабной войны активно помогает армии и собирает средства на нужды защитников. Впрочем, по его словам, сам актер пока не собирается мобилизоваться.

"Пока помогаю коллегам, брату и родственникам, которые на фронте. А еще военным, которые присылают нам запросы", — рассказал Тарас Стадницкий.

Тарас Стадницкий помогает украинским защитникам

Юморист добавил, что старается делать в тылу все, что от него зависит. В частности, актер вспомнил высказывание 26-го президента США, которым руководствуется в последнее время.

"Говорят, что Теодору Рузвельту принадлежит фраза: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". Вот ею и стараюсь руководствоваться", — отметил Стадницкий.

Как известно, у юмориста воюет брат Роман.

Тарас Стадницкий с родителями и братом

"Роман уже почти два года как воюет, и сегодня для тех, кто хотел бы меня поздравить — предлагаю забросить свои поздравления на банку для нужд его подразделения. Я не особо делал сборы для брата, потому что что-то закрывают за свой счет, что-то перекрываем мы сами семейно, посильно приобщается церковная община нашей сельской церкви", — рассказывал Тарас Стадницкий.

Напомним, певец Миша Крупин присоединился к рядам ВСУ.

Также Фокус писал об откровениях актера-военного Максима Девизорова относительно его развода.