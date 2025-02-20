"Не нойте": Миша Крупин официально вступил в ряды ВСУ (фото)
Певца поздравили коллеги и друзья. Сейчас он проходит БЗВП.
43-летний украинский певец Миша Крупин показал, как проходит его служба после мобилизации в ряды ВСУ. Кадрами с прохождения БЗВП (базовая общевойсковая подготовка) музыкант поделился в Instagram.
"Друзья, я должен кое-что сказать. Во-первых, не нойте. Во-вторых, я поехал проходить БЗВП", — написал артист из Харькова, показав собранные вещи.
В частности, Крупин опубликовал фото, на котором он изображен в военной форме.
"Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!" — отметил музыкант.
"Спасибо за все", — написала в комментариях рэперша Алена Алена.
"Ты лучший!!! Люблю тебя и безмерно уважаю", — обратился к Крупину Анатолий Анатолич.
Также к поздравлениям присоединились певица Kola, Алексей Дурнев и другие.
О мобилизации артиста стало известно летом 2024 года. Директор Крупина подтвердила планы музыканта вступить в ряды ВСУ в комментарии РБК-Украина.
"На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него была ВЛК, назначили дополнительное обследование", — рассказала директор певца.
Напомним, Миша Крупин говорил, что "воевать должны все".
Также Фокус брал интервью у Миши Крупина о его сыне и планах мобилизоваться.