"Не нийте": Міша Крупін офіційно долучився до лав ЗСУ (фото)

Співака привітали колеги та друзі. Наразі він проходить БЗВП.

Related video

43-річний український співак Міша Крупін показав, як проходить його служба після мобілізації до лав ЗСУ. Кадрами з проходження БЗВП (базова загальновійськова підготовка) музикант поділився в Instagram.

"Друзі, маю дещо сказати. По-перше, не нийте. По-друге, я поїхав проходити БЗВП", — написав артист з Харкова, показавши зібрані речі.

Зокрема, Крупін опублікував фото, на якому він зображений у військовій формі.

"Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!" — зазначив музикант.

Міша Крупін

"Дякую за все", — написала в коментарях реперка Альона Альона.

"Ти кращий!!! Люблю тебе і безмірно поважаю", — звернувся до Крупіна Анатолій Анатоліч.

Також до привітань долучилися співачка Kola, Олексій Дурнєв та інші.

Про мобілізацію артиста стало відомо влітку 2024 року. Директорка Крупіна підтвердила плани музиканта долучитися до лав ЗСУ в коментарі РБК-Україна.

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", — розповіла директорка співака.

Нагадаємо, Міша Крупін говорив, що "воювати мають усі".

Також Фокус брав інтервʼю в Міші Крупіна про його сина та плани мобілізуватися.