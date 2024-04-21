"У нас немає примусової мобілізації": Крупін заявив, що воювати мають усі

Співак Міша Крупін припустив, що мобілізуватися доведеться й жінкам. За його словами, українці сприймають мобілізацію "не так".

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Український репвиконавець і соліст групи "Корупція" Міша Крупін розповів, як ставиться до мобілізації. Про це відомо з його інтерв’ю "УНІАН".

Крупін запевнив, що сам стоїть на військовому обліку в ТЦК, бо в нього виникло бажання піти у військкомат після повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Співак переконаний, що воювати — це обов’язок кожного громадянина України.

"У нас немає примусової мобілізації, а воювати доведеться всім. Якщо всі не боронитимуть свою країну, то нічого не буде взагалі. Тому що ми воюємо, наша країна воює з величезною армією, і нашим хлопцям доводиться протистояти цій навалі. Поповнювати лави — це обов'язок кожного громадянина країни, музиканта зокрема. Тому, хто здатен воювати — той іде, і це нормально", — підкреслив він.

Репвиконавець зазначив, що воювати "на нулі" не обов’язково. Однак, на його думку, хто може мобілізуватися, має це зробити.

"У нас сприймають мобілізацію так, що тебе одразу закинуть кудись під Авдіївку, але ж насправді все не так. Можу сказати, що мобілізуватися доведеться всім. І навіть, мабуть, жінкам", — додав Крупін.

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