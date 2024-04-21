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Стиль життя

Катя Осадча показала рідкісні кадри зі старшим сином Іллею (фото)

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Фото: kosadcha | Катя Осадча зі старшим сином

Наразі знаменитість одружена з Юрієм Горбуновим, від якого народила двох дітей. Також у зірки екрану є первісток від першого шлюбу.

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Українська телеведуча Катя Осадча показала рідкісні кадри зі своїм старшим сином Іллею. Знімками багатодітна мама ділиться в Instagram.

Напередодні Осадча розповіла підписникам про різницю між поколіннями і виявила, що в її родині є одразу 4 покоління — Х, Y, Z та Alpha.

Чоловік телеведучої, 53-річний Юрій Горбунов, представляє покоління Х (від кінця Другої світової війни до падіння Берлінської стіни).

Тим часом сама Катя Осадча, якій у вересні 2024 буде 41 рік, уособлює покоління "міленіалів", або Y (десять років до та після розпаду СРСР).

Первісток телеведучої Ілля, якому восени буде 22 роки, наразі навчається в США, опановучи штучний інтелект. Його зіркова мама віднесла до покоління Z.

Катя Осадча із сином Іллею Fullscreen
Катя Осадча із сином Іллею
Фото: Instagram kosadcha

"Мій старший. Покоління Z", — зазначила Осадча під рідкісними кадрами з первістком, який народився в її союзі з депутатом Олегом Поліщуком.

Тим часом дітей від Юрія Горбунова, 7-річного Івана та 2-річного Данила, багатодітна мама віднесла до останньої генерації – "Альфа". Це покоління називають "повноправним рухом XXI століття".

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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha

"І тут я зрозуміла, що у нашій родині одразу 4 покоління. Юра – X, Я – Y, Ілля – Z, Іван і Данило – Alpha", — написала зірка екрану.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, як ходив на риболовлю зі старшим сином.

Також Фокус писав про секрети стрункості Каті Осадчої.