Юрій Горбунов показав, як провів вихідні зі старшим сином (фото)

Перша спільна дитина Каті Осадчої та Юрія Горбунова народилася у 2017 році. Вони також виховують сина Данила.

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Український телеведучий Юрій Горбунов показав, як провів вихідні зі старшим сином. Знімками батько двох дітей ділиться в Instagram.

Чоловік Каті Осадчої разом з Іваном вирушили на риболовлю. Семирічний первісток Юрія Горбунова в яскравій футболці та спортивних штанах показав свою здобич.

"Наш рибачок", — написав продюсер та позначив сторінку Каті Осадчої.

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Фото: Скріншот Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Фото: Скріншот

Окрім Івана, зіркове подружжя також виховує сина Данила, який народився в серпні 2021 року. Також в Осадчої є старший спадкоємець Ілля від першого шлюбу. Юнак навчається в США, опановуючи штучний інтелект.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Тим часом Юрій Горбунов також був одружений двічі. Перша дружина телеведучого Людмила була старша за нього на 12 років. Коли експара познайомилася, у жінки вже була донька Ксенія, яку продюсер згодом вдочерив. Людмила та Юрій Горбунов пробули у стосунках близько 20 років. У 2015 році вони розлучилися. Уже у 2017 телеведучий одружився з Катею Осадчою, яка народила його двох синів. Також він підтримує стосунки з названою донькою Ксенією.

Нагадаємо, Катя Осадча показала весняну прогулянку з меншим сином.

Також Фокус писав про те, як сини Юрія Горбунова зустрічали його з роботи.