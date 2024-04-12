"Щастя": Юрій Горбунов показав рідкісні кадри з двома синами (фото)

У продюсера підростають двоє спадкоємців від Каті Осадчої. Напередодні вони зворушливо зустріли тата з роботи.

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Український телеведучий Юрій Горбунов показав рідкісні кадри з двома синами. Сімейні фото актор та продюсер опублікував в Instagram.

"Це коли татко з роботи повернувся!! Мої солодкі!! Щастя!!" — написав батько двох дітей.

На першому знімку старший син Юрія Горбунова Іван позував у чорній футболці, а менший Данило — у персиковій. Хлопчики цілували батька в щоки. На другому кадрі первісток телеведучого міцно обіймав його.

Юрій Горбунов із синами

"Хлопчики-копія тато, навіть збоку. І між собою теж дуже схожі!", "Ви щасливий, вони щасливі", "Дуже мило!" — коментують свіжі сімейні фото Юрія Горбунова його підписники в соцмережі.

"Які зайченята!" — написала акторка Ольга Сумська.

Зазначимо, що Іван став першою спільною дитиною Юрія Горбунова та Каті Осадчої, які одружилися у 2017. У тому ж році на світ зʼявився і їхній первісток. У 2021 народився другий син подружжя Данило.

Івана тривалий час зіркові батьки не показували публіці, проте з меншим сином усе змінилося. Фото хлопчиків час від часу потрапляють у соцмережі як Осадчої, так і Горбунова.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Окрім них, у Каті Осадчої є старший син Ілля, який наразі навчається в США.

Нагадаємо, Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з донькою першої дружини.

Також Фокус писав про сонячну прогулянку Каті Осадчої з меншим сином Данилом.