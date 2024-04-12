"Счастье": Юрий Горбунов показал редкие кадры с двумя сыновьями (фото)

У продюсера подрастают двое наследников от Кати Осадчей. Накануне они трогательно встретили папу с работы.

Related video

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал редкие кадры с двумя сыновьями. Семейные фото актер и продюсер опубликовал в Instagram.

"Это когда папа вернулся с работы! Мои сладкие!!! Счастье!!!" — написал отец двоих детей.

На первом снимке старший сын Юрия Горбунова Иван позировал в черной футболке, а младший Даниил — в персиковой. Мальчики целовали отца в щеки. На втором кадре первенец телеведущего крепко обнимал его.

Юрий Горбунов с сыновьями

"Мальчики-копия папа, даже сбоку. И между собой тоже очень похожи!", "Вы счастливы, они счастливы", "Очень мило!" — комментируют свежие семейные фото Юрия Горбунова его подписчики в соцсети.

"Какие зайчата!" — написала актриса Ольга Сумская.

Отметим, что Иван стал первым общим ребенком Юрия Горбунова и Кати Осадчей, которые поженились в 2017. В том же году на свет появился и их первенец. В 2021 родился второй сын супругов Даниил.

Ивана долгое время звездные родители не показывали публике, однако с младшим сыном все изменилось. Фото мальчиков время от времени попадают в соцсети как Осадчей, так и Горбунова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Кроме них, у Кати Осадчей есть старший сын Илья, который сейчас учится в США.

Напомним, Юрий Горбунов признался, общается ли с дочерью первой жены.

Также Фокус писал о солнечной прогулке Кати Осадчей с младшим сыном Даниилом.