Юрий Горбунов признался, общается ли с приемной дочерью и внучкой от первого брака (видео)

Related video

53-летний актер, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов впервые после развода с первой женой признался, поддерживает ли отношения с приемной дочерью Ксенией, которую он удочерил. Подробностями личной жизни он поделился в программе ТУР ЗВЕЗДАМИ на Люкс ФМ.

Отметим, что Юрий Горбунов был женат дважды. Первая его жена Людмила была старше его на 12 лет. Когда они познакомились у нее уже была дочь Ксения от первых отношений. Поскольку у Юрия и Людмилы не было общих детей, то телеведущий удочерил девочку, которая стала его приемной дочерью. Однако, впоследствии брак распался. Пара пробыла в отношениях около 20 лет. В 2015 году они развелись в 2015 году. Но все же, как выяснилось, Юрий Горбунов продолжает поддерживать отношения с дочерью Ксенией, которая в 2011 году родила ему внучку. Девочку назвали Полина. Еще в 2013 году Ксения с семьей эмигрировали в Америку и живут там уже более 10 лет. Несмотря на расстояние Юрий Горбунов поддерживает с ней связь.

"Давно виделись. Они живут в Америке. А общаемся по телефону часто. Как люди по телефону созваниваются раз в месяц, раз в две недели, когда как. Ну, у них там, Слава Богу, все в порядке. Они уехали туда давно, кажется еще с 2013 года. Они айтишники. Мы общаемся раз в месяц. Этого достаточно", — признался Горбунов.

Читайте также: Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон впервые показала лицо своего бойфренда

15:14 Горбунов об общении с бывшей женой

Стоит отметить, что после развода Юрий Горбунов женился во второй раз. На своей коллеге, телеведущей Екатерине Осадчей. Как впоследствии признался Горбунов, именно роман с Екатериной стал причиной разрыва отношений с первой женой. Они познакомились в 2014 году на совместном проекте "Голос. Дети". Уже в 2017 году пара официально узаконила свои отношения.

Известно, что между Юрием и Екатериной разница в возрасте 13 лет. Однако, несмотря на это пара уже имеет двух общих детей. В феврале 2017 года у супругов родился сын Иван. Еще через 5 лет родился второй сын Даниил.

Напомним, ранее мы писали, Ольга Мартыновская рассказала, с кем встречается. Кроме этого, Фокус писал, известная украинская блогерша оказалась в реанимации с инсультом.