Юрий Горбунов показал, как провел выходные со старшим сыном (фото)

Первый общий ребенок Кати Осадчей и Юрия Горбунова родился в 2017 году. Они также воспитывают сына Даниила.

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как провел выходные со старшим сыном. Снимками отец двоих детей делится в Instagram.

Муж Кати Осадчей вместе с Иваном отправились на рыбалку. Семилетний первенец Юрия Горбунова в яркой футболке и спортивных штанах показал свою добычу.

"Наш рыбачок", — написал продюсер и отметил страницу Кати Осадчей.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Фото: скріншот Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Фото: скріншот

Кроме Ивана, звездные супруги воспитывают сына Даниила, который родился в августе 2021 года. Также у Осадчей есть старший наследник Илья от первого брака. Юноша учится в США, осваивая искусственный интеллект.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Между тем Юрий Горбунов также был женат дважды. Первая жена телеведущего Людмила была старше его на 12 лет. Когда экс-пара познакомилась, у женщины уже была дочь Ксения, которую продюсер впоследствии удочерил. Людмила и Юрий Горбунов пробыли в отношениях около 20 лет. В 2015 году они развелись. Уже в 2017 телеведущий женился на Кате Осадчей, которая родила ему двух сыновей. Также он поддерживает отношения с названной дочерью Ксенией.

Напомним, Катя Осадчая показала весеннюю прогулку с младшим сыном.

Также Фокус писал о том, как сыновья Юрия Горбунова встречали его с работы.