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Стиль жизни

Катя Осадчая показала редкие кадры со старшим сыном Ильей (фото)

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Фото: kosadcha | Катя Осадчая со старшим сыном

Сейчас знаменитость замужем за Юрием Горбуновым, от которого родила двоих детей. Также у звезды экрана есть первенец от первого брака.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая показала редкие кадры со своим старшим сыном Ильей. Снимками многодетная мама делится в Instagram.

Накануне Осадчая рассказала подписчикам о разнице между поколениями и обнаружила, что в ее семье есть сразу 4 поколения — Х, Y, Z и Alpha.

Муж телеведущей, 53-летний Юрий Горбунов, представляет поколение Х (родились от конца Второй мировой войны и до падения Берлинской стены).

Между тем сама Катя Осадчая, которой в сентябре 2024 будет 41 год, олицетворяет поколение "миллениалов", или Y (десять лет до и после распада СССР).

Первенец телеведущей Илья, которому осенью будет 22 года, сейчас учится в США, осваивая искусственный интеллект. Его звездная мама отнесла к поколению Z.

Катя Осадчая с сыном Ильей Fullscreen
Катя Осадчая с сыном Ильей
Фото: Instagram kosadcha

"Мой старший. Поколение Z", — отметила Осадчая под редкими кадрами с первенцем, который родился в ее союзе с депутатом Олегом Полищуком.

Между тем детей от Юрия Горбунова, 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила, многодетная мама отнесла к последней генерации — "Альфа". Это поколение называют "полноправным движением XXI века".

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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha
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Фото: Instagram kosadcha

"И тут я поняла, что в нашей семье сразу 4 поколения. Юра — X, Я — Y, Илья — Z, Иван и Даниил — Alpha", — написала звезда экрана.

Напомним, Юрий Горбунов показал, как ходил на рыбалку со старшим сыном.

Также Фокус писал о секретах стройности Кати Осадчей.