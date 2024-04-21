Наді Дорофєєвій — 34: як співачку привітав Міша Кацурін і його діти (фото)

Уродженка Сімферополя показала, що отримала в подарунок від близьких людей. Вона також поділилася думками про те, що змінилося після 30 років.

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Українська співачка Надя Дорофєєва 21 квітня 2024 відзначає 34-й день народження. Моментами святкового дня вона ділиться в Instagram.

"Нарешті 34. В дитинстві я думала, що після 30 люди вже вмирають. Але диви, після 30 все тільки стає цікавішим)) Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це – неважливо. Ти все ще наче і хочеш бути "хорошою" для всіх, але все ж таки обираєш себе — таку не ідеальну, але справжню. Нарешті", — написала іменинниця, показавши свої фото в червоному латексному костюмі.

Надя Дорофєєва

Зокрема, за день до цього син Михайла Кацуріна Іван допомагав дружині тата готувати крабовий салат.

Син Михайла Кацуріна Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На одному з кадрів також зʼявилася донька ресторатора Олександра. Діти Михайла Кацуріна сиділи поруч з Надею, яка посміхалися.

"Зірочка народилася", — написав чоловік співачка.

На знімках також можна побачити масивні букети квітів, які, судячи з усього, артистка отримала в подарунок.

Надя Дорофєєва з дітьми Михайла Кацуріна Фото: Instagram @misha_katsurin Михайло Кацурін Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Зокрема, Надя Дорофєєва отримала низку привітань від медійних друзів.

"Надь, є доказова база, що навіть після 40 не вмирають!! Обожнюю тебе, моя Додоша! Захоплююсь і відчуваю, що все тільки в тебе починається", — написала Маша Єфросиніна.

Також до побажань приєдналися Леся Нікітюк, Олег Гороховський, Альона Альона, Володимир Завадюк.

У свою чергу іменинниця подякувала за теплі слова.

Надя Дорофєєва відзначає 34-річчя Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Зазначимо, що Іван та Олександра — діти Михайла Кацуріна від шлюбу з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Пара оголосила про розлучення у 2022. Через рік ресторатор та Надя Дорофєєва одружилися. Тим часом Даша Кацуріна почала зустрічатися з ексчоловіком Дорофєєвої Володимиром Дантесом.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вийшли разом на публіку.

Також Фокус писав про хворобу Наді Дорофєєвої.