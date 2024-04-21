Наде Дорофеевой — 34: как певицу поздравил Миша Кацурин и его дети (фото)

Уроженка Симферополя показала, что получила в подарок от близких людей. Она также поделилась мыслями о том, что изменилось после 30 лет.

Related video

Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля 2024 года отмечает 34-й день рождения. Моментами праздничного дня она делится в Instagram.

"Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают. Но смотри, после 30 все только становится интереснее)) Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь пересматривать свои взгляды на жизнь, наконец понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это — неважно. Ты все еще как бы и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя — такую не идеальную, но настоящую. Наконец-то", — написала именинница, показав свои фото в красном латексном костюме.

Надя Дорофеева

В частности, за день до этого сын Михаила Кацурина Иван помогал жене папы готовить крабовый салат.

Сын Михаила Кацурина Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На одном из кадров также появилась дочь ресторатора Александра. Дети Михаила Кацурина сидели рядом с Надей, которая улыбалась.

"Звездочка родилась", — написал муж певицы.

На снимках также можно увидеть массивные букеты цветов, которые, судя по всему, артистка получила в подарок.

Надя Дорофеева с детьми Михаила Кацурина Фото: Instagram @misha_katsurin Михаил Кацурин Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В частности, Надя Дорофеева получила ряд поздравлений от медийных друзей.

"Надь, есть доказательная база, что даже после 40 не умирают!!! Обожаю тебя, моя Додоша! Восхищаюсь и чувствую, что все только у тебя начинается", — написала Маша Ефросинина.

Также к пожеланиям присоединились Леся Никитюк, Олег Гороховский, Алена Алена, Владимир Завадюк.

В свою очередь именинница поблагодарила за теплые слова.

Надя Дорофеева отмечает 34-летие Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Отметим, что Иван и Александра – дети Михаила Кацурина от брака с дизайнером Дашей Кацуриной. Пара объявила о разводе в 2022. Через год ресторатор и Надя Дорофеева поженились. Тем временем Даша Кацурина начала встречаться с экс-мужем Дорофеевой Владимиром Дантесом.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин вышли вместе на публику.

Также Фокус писал о болезни Нади Дорофеевой.