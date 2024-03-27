Надя Дорофеева призналась, что несколько лет борется с болезнью (фото)

Знаменитость показала фото топлес, призвав поклонников проверять свое здоровье. Артистка призналась, что имеет проблемы с гормонами.

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Украинская певица Надя Дорофеева откровенно призналась, что около 6 лет борется с болезнью. Об этом звезда сцены рассказала подписчикам в Instagram.

Артистка вспомнила, как долгое время постоянно чувствовала себя уставшей и не знала причину этого состояния. После обращения к специалистам оказалось, что у нее повышенный уровень ТТГ (тиреотропий гормон) — основной гормон, регулирующий активность щитовидной железы и уровень тиреоидных гормонов, которые она вырабатывает.

"Честно признаюсь: я сижу на "Эутироксе" уже 6 лет, но не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Я наконец поняла, что со мной происходило в течение последних трех лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше — мои дни были похожи на битву. Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивой, то ли апатичной, то ли депрессивной, то ли просто человеком, который постоянно не может выспаться…" — призналась Надя Дорофеева, призвав своих поклонников проверять здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Надя Дорофеева

Тем временем муж певицы Миша Кацурин поддержал ее в комментариях комплиментом.

"Кохана, ТТГ! Себто Ти Така Гарна!" — написал ресторатор.

Напомним, Надя Дорофеева в слезах обратилась к поклонникам.

Также Фокус писал о дне рождения дочери Миши Кацурина.