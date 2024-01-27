Надя Дорофеева с Кацуриным поздравили его дочь с днем рождения (фото)

Подарки Александра принимала в два этапа — сначала в школе, а затем дома. Папа и его жена организовали имениннице яркую вечеринку.

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Украинская певица Надя Дорофеева показала, как они с мужем Михаилом Кацуриным поздравляли его дочь Александру с 8-летием. Кадрами праздника звезда сцены делится в Instagram.

Сначала супруги посетили школу именинницы, где она разбила зеленую пиньяту с конфетами, которую держал ее папа. В этот момент Сашу поддерживали друзья.

После учебного заведения Дорофеева и Кацурин устроили дочери ресторатора сюрприз, украсив дом шариками, танцплощадкой и приставкой для игр. На вечеринке был даже ведущий.

Кроме этого, певица показала видео, как она играла с сыном мужа Иваном. Дорофеева взяла малыша на руки, а ее возлюбленный в это время целовал наследника.

Михаил Кацурин с дочерью Фото: скріншот Михаил Кацурин с сыном Фото: скріншот

"У Саши сегодня день рождения... Дома ее ждет сюрприз", — отметила Дорофеева.

День рождения дочери Михаила Кацурина Фото: скріншот Михаил Кацурин с дочерью Фото: скріншот

Впоследствии имениннице также презентовали праздничный торт.

Об отношениях Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стало известно летом 2022. Через год они тайно поженились. От предыдущего союза с Дашей Кацуриной ресторатор воспитывает двоих детей — Александру и Ивана.

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес поздравили Александру с днем рождения утром.

Также Фокус писал о ранее не опубликованном фото со свадьбы Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.