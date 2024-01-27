Надя Дорофеева с Кацуриным поздравили его дочь с днем рождения (фото)
Подарки Александра принимала в два этапа — сначала в школе, а затем дома. Папа и его жена организовали имениннице яркую вечеринку.
Украинская певица Надя Дорофеева показала, как они с мужем Михаилом Кацуриным поздравляли его дочь Александру с 8-летием. Кадрами праздника звезда сцены делится в Instagram.
Сначала супруги посетили школу именинницы, где она разбила зеленую пиньяту с конфетами, которую держал ее папа. В этот момент Сашу поддерживали друзья.
После учебного заведения Дорофеева и Кацурин устроили дочери ресторатора сюрприз, украсив дом шариками, танцплощадкой и приставкой для игр. На вечеринке был даже ведущий.
Кроме этого, певица показала видео, как она играла с сыном мужа Иваном. Дорофеева взяла малыша на руки, а ее возлюбленный в это время целовал наследника.
"У Саши сегодня день рождения... Дома ее ждет сюрприз", — отметила Дорофеева.
Впоследствии имениннице также презентовали праздничный торт.
Об отношениях Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стало известно летом 2022. Через год они тайно поженились. От предыдущего союза с Дашей Кацуриной ресторатор воспитывает двоих детей — Александру и Ивана.
Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес поздравили Александру с днем рождения утром.
Также Фокус писал о ранее не опубликованном фото со свадьбы Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.