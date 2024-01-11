Миша Кацурин показал новое фото со свадьбы с Надей Дорофеевой

Звездная пара поженилась летом 2023 года. До этого они встречались около года.

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Украинский блогер и ресторатор Михаил Кацурин показал новое фото со свадьбы с певицей Надей Дорофеевой, которая состоялась летом 2023 года. Архивными кадрами отец двоих детей поделился в Instagram.

В частности, Кацурин показал снимки с сыном Иваном, дочерью Александрой, которых родила ему дизайнер Даша Кацурина. Также в карусели кадров появился блогер Антон Птушкин, с которым Михаил снимает совместный проект о еде разных регионов Украины.

На одном из фото ресторатор обнимался и целовался с женой на диване, а на еще одном кадре Надя Дорофеева предстала в свадебном платье.

Михаил Кацурин поделился архивными кадрами

"Только что жената", — лаконично написал муж украинской артистки.

Надя Дорофеева в день своей свадьбы Фото: Instagram @misha_katsurin

Звездная пара поженилась летом 2023 года, однако официально сообщили об этом позже. Об отношениях Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стало известно за год до этого. В тот период артистка объявила о разводе с Владимиром Дантесом, а ресторатор — с дизайнером Дашей Кацуриной. Сейчас же Кацурина и Дантес также начали встречаться, однако о свадьбе думать во время войны они еще не хотят, по словам бывшего мужа Дорофеевой.

Напомним, как Надя Дорофеева нашла общий язык с детьми Михаила Кацурина.

Также Фокус писал о дорогом подарке Нади Дорофеевой мужу.