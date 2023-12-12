Кацурин похвастался дорогим подарком от Дорофеевой

Звездная жена Кацурина сделала драгоценный подарок, о котором он мечтал еще со студенческих лет.

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Михаил Кацурин показал драгоценный подарок, который ему подарила новоиспеченная жена и певица Надежда Дорофеева. Об этом он написал пост в своем инстаграме.

Как выяснилось, жена приобрела ему подростковую мечту, которую за все свои годы он так и не осуществил. Речь идет об американской гитаре Gibson Les Paul 2011 года.

Оказывается, что возлюбленная Михаила Кацурина знала о мечте мужа и решила удивить его, приобретя драгоценный подарок. Подарила гитару Михаилу Надежда также оригинально. Это произошло в субботу, 9 декабря, во время ее сольного концерта.

Как рассказал Михаил, он приехал на саундчек к Наде, вышел на сцену, и спросил, какую гитару можно взять. Тут появилась Надя с Гибсоном в руках и говорит: бери эту, она твоя.

Сюрприз для Михаила был очень неожиданным и ценным, ведь он мечтал об этой гитаре очень долго.

"Как? Я видел сколько времени занимает подготовка к сольнике. У человека не было времени на обед, а такая гитара не продается просто в магазине, тут конкретно надо заниматься поисками. То есть на обед времени не было, а на Les Paul было? За одну маленькую субботу крошечная Надя собрала огромный зал, дала фантастическое шоу, от которого и опытные присели, собрала 3 миллиона гривен в поддержку Азова, а также осуществила мечту своего мужа. Уже не первую. Есть люди, внутренний свет которых настолько мощный, что озаряет не только близких, а вообще всех и все вокруг. Мне посчастливилось знать одного такого человека. Люблю, горжусь и благодарю", — написал Кацурин.

Конечно же, поклонники также отреагировали.

"Это слишком замечательно... спасибо за пример глубоких отношений".

"Как мило, Надя действительно невероятный человек".

"Если любовь, то только такая! Очень мило".

"Очень трогательно. А концерт был невероятный, действительно наша хрупкая Надя такую энергетику и крутое шоу выдает, что все вышли с концерта заряженные и вдохновленные".

Напомним, Дорофеева призналась поддерживает ли отношения с Дантесом . А также Надя Дорофеева впервые рассказала о детях Миши Кацурина.