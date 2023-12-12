Кацурін похизувався дорогим подарунком від Дорофєєвої

Зіркова дружина Кацуріна зробила дорогоцінний подарунок, про який він мріяв ще зі студентських років.

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Михайло Кацурін показав дорогоцінний подарунок, який йому подарувала новоспечена дружина та співачка Надія Дорофєєва. Про це він написав пост в своєму інстаграмі.

Як з’ясувалося, дружина придбала йому підліткову мрію, яку за всі свої роки він так і не здійснив. Йдеться про американську гітару Gibson Les Paul 2011 року.

Виявляється, що кохана Михайла Кацуріна знала про мрію чоловіка і вирішила здивувати його, придбавши дорогоцінний подарунок. Подарувала гітару Михайлу Надія також оригінально. Це відбулося у суботу, 9 грудня, під час її сольного концерту.

Як розповів Михайло, він приїхав на саундчек до Наді, вийшов на сцену, і запитав, яку гітару можна взяти. Тут з'явилася Надя з Гібсоном в руках і каже: бери цю, вона твоя.

Сюрприз для Михайла був дуже неочікуваним та цінним, адже він мріяв про цю гітару дуже довго.

"Як? Я бачив скільки часу займає підготовка до сольніка. У людини не було часу на обід, а така гітара не продається просто в магазині, тут конкретно треба займатися пошуками. Тобто на обід часу не було, а на Les Paul було? За одну маленьку суботу крихітна Надя зібрала величезну залу, дала фантастичне шоу, від якого і досвідчені присіли, зібрала 3 мільйони гривень на підтримку Азову, а також здійснила мрію свого чоловіка. Вже не першу. Є люди, внутрішнє світло яких настільки потужне, що осяює не тільки близьких, а взагалі всіх і все навкруги. Мені пощастило знати одну таку людину. Люблю, пишаюся та дякую", — написав Кацурін.

Звісно ж, шанувальники також відреагували.

"Це занадто чудово… дякую за приклад глибоких відносин".

"Як мило, Надя дійсно неймовірна людина".

"Якщо кохання, то тільки таке! Дуже мило".

"Дуже зворушливо. А концерт був неймовірний, дійсно наша тендітна Надя таку енергетику і круте шоу видає, що всі вийшли з концерту заряджені і натхненні".

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася чи підтримує стосунки з Дантесом. А також Надя Дорофєєва вперше розповіла про дітей Міші Кацуріна.