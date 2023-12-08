"Я їх дуже люблю": Надя Дорофєєва вперше розповіла про дітей Міші Кацуріна
Зірка сцени зізналася, що особливих проблем з Ванею та Сашею не виникає, адже вони дуже виховані та спокійні.
Українська співачка Надя Дорофєєва вперше розповіла про взаємодію з дітьми свого чоловіка Міші Кацуріна. Артистка напередодні зʼявилася в ефірі "Нашого радіо".
Знаменитість зізналася, що особливих проблем з Ванею та Сашею не виникає, адже вони дуже виховані та спокійні. Проте часом дітей доводиться вмовляти поїсти чи сходити в душ.
"Зараз у нас, до речі, діти вдома. Я їх дуже люблю, ми класно проводимо час разом. Нормальне батьківське життя. Вони прекрасні", — розповідає Дорофєєва.
Також співачка розповіла, як її називають спадкоємці Кацуріна.
"Ваня не міг сказати "Надя", він казав "Дядя" дуже довго. Зараз вже вміє казати "Надя". І Саша теж каже "Надя"", — зізнається зірка сцени, додавши, що вони пояснюють Саші та Вані, що в них є рідні мама і тато, а Дорофєєва — ще одна людина, яка їх любить.
Донька Олександра та син Іван — спадкоємці ресторатора від дизайнерки Даші Кацуріної. Вони оголосили про розлучення у березні 2022 року: практично в один момент з Дорофєєвою та Дантесом. Згодом Даша Кацуріна почала зустрічатися з Володимиром Дантесом, а Міша Кацурін — з Надею Дорофєєвою. Останні влітку 2023 навіть одружилися.
Нагадаємо, Дантес допомагав доньці своєї коханої робити завдання з української мови.
Також Фокус писав про сімейні вихідні Володимира Дантеса та Даші Кацуріної з дітьми.