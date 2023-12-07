Надя Дорофєєва випустила трек-афірмацію від хейту (відео)

Співавтором композиції став чоловік артистки Міша Кацурін.

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Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню-афірмацію з реальними хейтерськими коментарями.

""Хай пишуть" – афірмація проти хейту. Джерело натхнення – реальні коментарі та новинні заголовки… Там купа моїх улюблених коментів – подивіться", — зазначила артистка.

У пісні є такі слова:

"А ми з тобою їх усіх залишимо

Когось закенселять

Хтось виживе

А ми своєю дорогою біжимо

Тому всім бай бай бай".

Надя Дорофєєва

"Божеееее! Яка пісня! І кліп!!! Ааааа! Я в захваті! Люблю", — відреагувала на премʼєру треку бізнес-леді Валерія Бородіна.

На YouTube кліп на нову композицію Наді Дорофєєвої вже набрав понад 25 тисяч переглядів. Авторами слів та музики стали сама співачка, її чоловік Михайло Кацурін та музикант Іван Клименко.

Зокрема, хейтерські коментарі стосувалися творчості знаменитості та її особистого життя. Адже у 2022 році вона оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а через рік одружилася з Михайлом Кацуріним, що викликало пильний інтерес громадськості.

Надя Дорофєєва

Нагадаємо, Надя Дорофєєва передала дрони військовим у Донецькій області.

Також Фокус писав про відпочинок Наді Дорофєєвої з чоловіком у Карпатах.