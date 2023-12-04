Міша Кацурін відреагував на виступ Наді Дорофєєвої та Макса Барських (фото)

Чоловік артистки відвідав концерт, на якому Дорофєєва та Барських виконали спільний трек "Ритми".

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Український блогер та ресторатор Михайло Кацурін відреагував на нещодавній виступ своєї дружини Наді Дорофєєвої. Кадрами з концерту Макса Барських у столиці він поділився в Instagram.

Під час виступу свого колеги Дорофєєва заспівала з ним спільний трек "Ритми". На сцену артистка прибула на спеціальному ліфті.

"Кожного разу лякаюсь, коли вона вдома так робить", — прокоментував появу коханої ресторатор.

Також Кацурін поділився залаштунками репетиції Дорофєєвої, зазначивши, що "артисти — дивний народ".

Надя Дорофєєва та Макс Барських Фото: Instagram @misha_katsurin Надя Дорофєєва Фото: Instagram @misha_katsurin

Тим часом сама співачка зізналася, що тепер Макс Барських виступить на її концерті 9 грудня 2023.

"Дружба – це коли ти у нього на концерті співаєш, а він – у тебе", — написала артистка, а її колега в коментарях відповів емодзі у вигляді червоного сердечка.

Макс Барських та Надя Дорофєєва

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. Церемонія стала несподіванкою для фанатів артистки, адже подружжя показало весільні кадри вже після події.

Нагадаємо, Міша Кацурін зводив дружину на побачення, показавши місця свого студентського життя.

Також Фокус писав про відпочинок Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна в Карпатах.