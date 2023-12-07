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Стиль жизни

Надя Дорофеева выпустила трек против хейта (видео)

Надя Дорофеева, Надя Дорофеева новая песня, хай пишуть, миша кацурин, владимир дантес, хейтеры
Фото: nadyadorofeeva / Instagram | Надя Дорофеева

Соавтором композиции стал муж артистки Миша Кацурин.

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Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новую песню-аффирмацию с реальными хейтерскими комментариями.

""Пусть пишут" — аффирмация против хейта. Источник вдохновения — реальные комментарии и новостные заголовки… Там куча моих любимых комментов — посмотрите", — отметила артистка.

В песне есть такие слова:

"А ми з тобою їх усіх залишимо

Когось закенселять

Хтось виживе

А ми своєю дорогою біжимо

Тому всім бай бай бай".

Надя Дорофеева

"Божееее! Какая песня! И клип!!! Аааааа! Я в восторге! Люблю", — отреагировала на премьеру трека бизнес-леди Валерия Бородина.

На YouTube клип на новую композицию Нади Дорофеевой уже набрал более 25 тысяч просмотров. Авторами слов и музыки стали сама певица, ее муж Михаил Кацурин и музыкант Иван Клименко.

В частности, хейтерские комментарии касались творчества знаменитости и ее личной жизни. Ведь в 2022 году она объявила о разводе с Владимиром Дантесом, а через год вышла замуж за Михаила Кацурина, что вызвало пристальный интерес общественности.

Надя Дорофеева

Напомним, Надя Дорофеева передала дроны военным в Донецкой области.

Также Фокус писал об отдыхе Нади Дорофеевой с мужем в Карпатах.