"Гордость": Надя Дорофеева встретилась с военными в зоне боевых действий (фото)

Знаменитость передала украинским защитникам дроны и призвала продолжать донатить.

Related video

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева поехала в Донецкую область, где встретилась с военными и передала им дроны. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

"Первое, что мне сказали ребята, которым мы передали первую партию дронов еще месяц назад, что эти дроны уже уничтожили кучу вражеской техники", — отметила Дорофеева.

По словам певицы, сегодня, 25 ноября, они привезли украинским защитникам вторую партию дронов, а именно 35 штук. В общем воины уже получили 91 fpv дрон, на что было потрачено два миллиона гривен.

"Итак, дорогие, побывав сегодня в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен почувствовать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и спокойствие. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай, чем можешь", — рассказала уроженка Симферополя и поблагодарила за этот день.

В частности, артистка показалась возле въезда в Донецкую область, во время встречи с украинскими воинами, и сфотографировала разрушенный дом.

Надя Дорофеева встретилась с украинскими защитниками в Донецкой области

Напомним, Надя Дорофеева эмоционально отреагировала на исполнение украинским военным песни на "Голосе страны".

Также Фокус писал об отношении Нади Дорофеевой к исполнению песен на русском.