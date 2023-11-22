Надя Дорофеева показала, как отдыхает в Карпатах с Кацуриным (фото)

Звездные супруги находятся в украинских горах, где не забывают заниматься спортом.

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Украинская певица Надя Дорофеева показала отдых в Карпатах со своим мужем Михаилом Кацуриным. Снимками звезда сцены делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин проводят ноябрьские дни в украинских горах. В частности, певица показала селфи с возлюбленным, камин в их номере, заснеженные карпатские пейзажи, чаны и местных животных.

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"Ценить каждый момент", — написала знаменитость.

Кроме этого, во время отдыха звездные супруги не забывают заниматься спортом.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин отдыхают в Карпатах

"Какие кайфовые фото", "Хорошего вам отдыха", "Как атмосферно", — комментируют карусель фото подписчики артистки.

Тем временем Кацурин заинтриговал предстоящим выходом выпуска шоу "Еда", которое снимает с Антоном Птушкиным.

"Среди всех, кто в комментариях угадает Еда какого региона выйдет в декабре к Рождеству, я разыграю бутылку моего любимого красного 23 летнего натурального ливанского вина Château Musar. Подсказка: здесь вместо привет говорят Слава *СУ и это не ВСУ", — написал блогер.

"Слава Ису. Франковщина", — ответил в комментариях ресторатор Евгений Клопотенко.

Миша Кацурин и Антон Птушкин

Напомним, Миша Кацурин показал, как провожает жену на работу.

Также Фокус писал о реакции Нади Дорофеевой на слухи о ее беременности.