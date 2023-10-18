Миша Кацурин показал трогательный кадр с Надей Дорофеевой (фото)

Муж артистки провел ее на работу, поцеловав на прощание.

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Украинский ресторатор и блогер Михаил Кацурин показал прощание с певицей Надей Дорофеевой перед ее туром. Снимок муж артистки опубликовал в Instagram.

"Когда "целую, я на работу" означает "я уехала в тур, увидимся через 2 месяца"", — прокомментировал Кацурин.

На фото звездные супруги нежно целуют друг друга. А певица предстала в красном платье с длинными рукавами и белыми цветами.

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Стало известно, когда на самом деле поженились Надя Дорофеева и Миша Кацурин

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Миша Кацурин и Надя Дорофеева

"В тур на два месяца, но ты не можешь без нее, поэтому пришел поддержать ее на концерте", "Аааа боже какие милые", "Ну бывает. Вот такая она семейная жизнь с певицей", — комментируют фото подписчики Кацурина.

А Надя Дорофеева оставила в комментариях несколько смеющихся смайликов и красное сердечко.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Миша Кацурин и Надя Дорофеева официально поженились летом 2023. За год до этого они подтвердили свои отношения, которые начали после разрыва певицы с Владимиром Дантесом. Тем временем Кацурин развелся с Дашей Кацуриной, от которой воспитывает двоих детей.

Сейчас Дантес и Кацурина также начали совместную романтическую историю.

Напомним, как Миша Кацурин делал предложение Наде Дорофеевой.

Также Фокус писал об особенностях свадебной фаты Нади Дорофеевой.