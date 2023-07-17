Стало известно, когда на самом деле поженились Надя Дорофеева и Миша Кацурин

13 июля 2023 года звездная пара неожиданно объявила о бракосочетании и показала первые свадебные фото.

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Стало известно, когда на самом деле была свадьба Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина. Об этом сообщил украинский продюсер Владимир Завадюк в своем Instagram.

Оказалось, что церемония бракосочетания состоялась в июне 2023 года.

"Как трудно было молчать месяц и знать, что эта фотография есть только в лэптопе @nadyadorofeeva. 😅@nadyadorofeeva и @misha_katsurin со свадьбой вас еще раз. P.S. Любовь и смелость всегда побеждают💭❤️‍🔥", — написал продюсер шоу "Голос страны" и показал фото с события, на котором позирует с женихом и невестой.

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Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

Украинская певица и киевский ресторатор подогревали слухи о женитьбе, однако официально не говорили о своих планах узаконить отношения. В новом клипе и во время поздравления возлюбленного с днем рождения звезда сцены даже засветила обручальное кольцо. Впрочем, только 13 июля 2023 года стало известно, что звездная пара действительно сыграла свадьбу.

Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Надя Дорофеева и Миша Кацурина неожиданно объявили о женитьбе.

Также Фокус писал об особенностях создания фаты Нади Дорофеевой.