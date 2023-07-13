Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились (фото)

В июне 2023 года звездную пару подозревали в тайной церемонии бракосочетания, теперь они подтвердили ходившие в сети слухи.

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33-летняя украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин поженились. Об этом звездная пара сообщила в своих соцсетях, опубликовав первые свадебные кадры.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", — написала артистка.

Для церемонии звезда сцены выбрала нежное кремовое платье украинского бренда TG Botanical и фату со шлейфом от дизайнера Кати Сильченко (бренд The Coat). Волосы Дорофеевой были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж.

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Тем временем жених был в белой расправленной рубашке, черном костюме и темных кроссовках. К свадебному образу Кацурин добавил кепку.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин на своей свадьбе

В комментарии к праздничной публикации пришли с поздравлениями подписчики и звездные друзья пары.

"Дай Бог счастья❤️🙌", — написала телеведущая Леся Никитюк.

"Счастья молодым!!" – присоединился к поздравлениям Юрий Горбунов.

А певец Потап (Алексей Потапенко) лаконично написал: "Поздравляем".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: nadyadorofeeva

Впервые Надю Дорофееву и Мишу Кацурина заподозрили в отношениях в марте 2022, когда заметили их за объятиями на улицах Барселоны. В тот период двое объявили о своих разводах с предыдущими партнерами — Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной.

Уже в июне того же года они официально подтвердили свои романтические отношения.

Тем временем Дантес и Кацурина также начали встречаться.

Напомним, Надя Дорофеева показала, чем занимается с детьми Миши Кацурина от предыдущего брака.

Также Фокус писал о подробностях тайной свадьбы Нади Дорофеевой и Миши Кацурина в столичном ресторане.