Об отношениях звездной пары стало известно летом 2022 года.

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33-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с детьми Миши Кацурина. Коротким роликом артистка поделилась в Instagram-stories.

В гости к звездной паре пришли шестилетняя Александра и годовалый Иван, наследники киевского ресторатора от союза с Дашей Кацуриной. Вместе с детьми артистка и блогер играли подушками.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин с детьми Фото: скріншот

Об отношениях Дорофеевой и Кацурина официально стало известно в июне 2023 года. Перед этим знаменитостей несколько месяцев подозревали в романе, ведь еще в марте того же года их заметили за объятиями в Барселоне. В тот период двое объявили о разводе. Певица закончила отношения с Владимиром Дантесом, а ресторатор — с Дашей Кацуриной.

Через некоторое время стало известно, что Дантес и Кацурина также начали встречаться. Сейчас они часто делятся совместными кадрами в соцсетях, в частности, с детьми.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: nadyadorofeeva

Напомним, Надя Дорофеева в новом клипе засветила обручальное кольцо.

Также Фокус писал о поздравлении Миши Кацурина с днем рождения от Нади Дорофеевой.