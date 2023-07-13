Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін одружилися (фото)

У червні 2023 зіркову пару підозрювали в таємній церемонії одруження, тепер вони підтвердили домисли в мережі.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін одружилися. Про це зіркова пара повідомила у своїх соцмережах, опублікувавши перші весільні кадри.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", — написала артистка.

Для церемонії зірка сцени обрала ніжну кремову сукню українського бренду TG Botanical та фату зі шлейфом від дизайнерки Каті Сільченко (бренд The Coat). Волосся Дорофєєвої було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.

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Тим часом наречений був у білій розправленій сорочці, чорному костюмі та темних кросівках. До весільного образу Кацурін додав кепку.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін на своєму весіллі

У коментарі до святкової публікації прийшли з привітаннями підписники та зіркові друзі пари.

"Дай Боже щастя❤️🙌", — написала телеведуча Леся Нікітюк.

"Щастя молодим!!" — доєднався до привітань Юрій Горбунов.

А співак Потап (Олексій Потапенко) лаконічно написав: "Вітаємо".

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: nadyadorofeeva

Уперше Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна запідозрили у стосунках у березні 2022, коли помітили їх за обіймами на вулицях Барселони. У той період двоє оголосили про свої розлучення з попередніми партнерами — Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною.

Уже в червні того ж року вони офіційно підтвердили свої романтичні стосунки.

Тим часом Дантес та Кацуріна також почали зустрічатися.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала, чим займається з дітьми Міші Кацуріна від попереднього шлюбу.

Також Фокус писав про подробиці таємного весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна у столичному ресторані.