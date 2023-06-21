Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін таємно зіграли весілля, — ЗМІ

Запросили 68 гостей, серед яких зіркові друзі пари.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін таємно зіграли весілля в київському закладі. Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов.

За словами Беспалова, на захід було запрошено 68 гостей. Зокрема хороший друг нареченої Антон Птушкін, продюсерка Ірина Горова із сином, телеведуча Маша Єфросиніна, Макс Барських, Дмитро Комаров тощо. Зірковим гостям навіть заклеювали камери на телефоні, аби вони не знімали подію, яка пройшла в ресторані "Курені".

Офіційно Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін не коментували чутки в мережі, хоча нещодавно співачка засвітила каблучку на безіменному пальці.

Надя Дорофєєва таємно зіграла весілля

Про стосунки співачки та підприємця Михайла Кацуріна стало відомо влітку 2022. До цього Дорофєєва була одружена з Володимиром Дантесом, про розлучення з яким повідомила в березні 2022 року.

Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva

Михайло був одружений з дизайнеркою Дашею Кацуріною, від шлюбу з якою підростають двоє дітей — син Іван та донька Саша. Наразі вона з дітьми живе у Варшаві, періодично відвідуючи України. Мама двох зустрічається з Володимиром Дантесом.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зворушливо привітала з 35-річчям Мішу Кацуріна.

Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на чутки про весілля з бойфрендом.