Надя Дорофєєва відповіла на чутки про весілля з Кацуріним

Напередодні в мережі поширювали інформацію про плани пари узаконити свої стосунки.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на чутки про весілля з ресторатором Михайлом Кацуріним. У своєму Instagram зірка сцени залишила коментар.

Артистка виклала нове фото з коханим Михайлом та продюсером Іваном Клименком. Вона повідомила про творчі плани, проте підписники "нагадали" зірці, що в неї сьогодні весілля, про яке напередодні почали ширитися чутки в мережі.

"Пісню "вотсап", яку ви вже знаєте , "кохаю, але не зовсім" — яка от от вийде і "зависали" — яка буде наступним релізом — ми писали саме цим складом ♥️ На фото талановитий автор і продюсер @vanek.klimenko і мій @misha_katsurin 😘, який якимось чином окрім підприємництва і блогерства має надзвичайний хист до написання пісень. Цим складом зібрались знов,щоб написати нове , погнали😎", — написала Надя Дорофєєва.

Втім, підписниця артистки "нагадала": "Яке написання пісень, взагалі-то у вас сьогодні весілля".

"Хахаха ну будемо знати", — із сарказмом відповіла Надя.

Надя Дорофєєва відповіла на чутки про весілля з Михайлом Кацуріним Фото: Скріншот

Зіркова пара офіційно підтвердила свої стосунки у червні 2022 після розлучення артистки та Володимира Дантеса.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Фото: Скриншот

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала нове фото з Кацуріним.

Також Фокус писав про подарунок Михайла Кацуріна Наді Дорофєєвій на 33-річчя співачки.