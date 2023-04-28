Надя Дорофєєва поділилася новим фото з Михайлом Кацуріним
Зірка відзначила успіх їхньої спільної пісні.
33-річна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася новим знімком зі своїм коханим Мішею Кацуріним. Фото зірка сцени опублікувала в Instagram.
На селфі зображені артистка та київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін. Вони торкаються язиками одне одного, чим викликали бурхливу реакцію в коментарях.
"13 мільйонів "Щоб не було" на ютуб🤍 Ми з @misha_katsurin дякуємо кожному", — підписала кадр з бойфрендом Дорофєєва.
"Щоб не було" — перша спільна пісня артистки та київського ресторатора про їхнє кохання.
"Навчив на свою голову давати лизь😅", — прокоментував публікацію акаунт пса Патрона, з яким Дорофєєва кілька разів викладала спільні фото.
"Шо за люди. Знайшли вільне місце на паркінгу і давай оце своє свінгерство робить. Ні сорому, ні совісті", — залишив коментар сам Міша Кацурін, натякаючи на частий хейт зі сторони фоловерів Наді.
Київський ресторатор та українська співачка зустрічаються близько року. Про їхні стосунки стало відомо влітку 2022, а в березні того ж року вони оголосили про розлучення з попередніми партнерами.
Нагадаємо, Володимир Дантес уперше висловився щодо спільної пісні Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.
Також Фокус писав про подарунок Міші Кацуріна на 33-й день народження Наді Дорофєєвої.