Надя Дорофєєва поділилася новим фото з Михайлом Кацуріним

Зірка відзначила успіх їхньої спільної пісні.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася новим знімком зі своїм коханим Мішею Кацуріним. Фото зірка сцени опублікувала в Instagram.

На селфі зображені артистка та київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін. Вони торкаються язиками одне одного, чим викликали бурхливу реакцію в коментарях.

"13 мільйонів "Щоб не було" на ютуб🤍 Ми з @misha_katsurin дякуємо кожному", — підписала кадр з бойфрендом Дорофєєва.

"Щоб не було" — перша спільна пісня артистки та київського ресторатора про їхнє кохання.

Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва

"Навчив на свою голову давати лизь😅", — прокоментував публікацію акаунт пса Патрона, з яким Дорофєєва кілька разів викладала спільні фото.

"Шо за люди. Знайшли вільне місце на паркінгу і давай оце своє свінгерство робить. Ні сорому, ні совісті", — залишив коментар сам Міша Кацурін, натякаючи на частий хейт зі сторони фоловерів Наді.

Пісня Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна

Київський ресторатор та українська співачка зустрічаються близько року. Про їхні стосунки стало відомо влітку 2022, а в березні того ж року вони оголосили про розлучення з попередніми партнерами.

Нагадаємо, Володимир Дантес уперше висловився щодо спільної пісні Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.

Також Фокус писав про подарунок Міші Кацуріна на 33-й день народження Наді Дорофєєвої.