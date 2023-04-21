Наді Дорофєєвій — 33. Співачка показала подарунок від Кацуріна (фото)

Про стосунки артистки та київського ресторатора відомо з 2022 року.

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Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 21 квітня, святкує 33-й день народження. З цього приводу артистка показала подарунок свого коханого, київського ресторатора та блогера Михайла Кацуріна.

Із самого ранку іменинниця отримала розкішний букет та велику бордову коробку від ювелірного дому Cartier. Втім, яку саме прикрасу подарував бойфренд співачці, вона не показала.

Надя Дорофєєва святкує день народження Надя Дорофєєва святкує день народження

"Квіточка народилася", — підписав фото іменинниці Міша Кацурін.

Зокрема київський ресторатор показав апарат з мильними бульбашками та сказав, що "кожен куточок міста вітає Надю з днем народження".

Надя Дорофєєва святкує день народження Надя Дорофєєва святкує день народження

"Я завжди кажу, що моя улюблена з власних пісень – нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33🤍", — підписала Надя Дорофєєва своє святкове фото.

Надя Дорофєєва

Українська співачка та ресторатор Михайло Кацурін зустрічаються з весни 2022 року. Свій роман вони підтвердили у червні, проте за кілька місяців до цього зіркову пару помітили за поцілунками в Барселоні.

Того ж року, у березні, обоє оголосили про свої розлучення. Дорофєєва закінчила семирічний шлюб з Володимиром Дантесом, а її коханий — з Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, Володимир Дантес публічно заступився за Надю Дорофєєву.

Також Фокус писав про пісню Наді Дорофєєвої про стосунки на відстані.