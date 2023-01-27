Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Надя Дорофєєва випустила чуттєву пісню про стосунки на відстані (відео)

Надя Дорофєєва, Надя Дорофєєва міша кацурін, Надя Дорофєєва нова пісня, Надя Дорофєєва вотсап, Надя Дорофєєва дантес
Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Знаменитість продовжує поповнювати свій доробок україномовних пісень.

Related video

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва випустила чуттєву пісню про стосунки на відстані.

Зірка сцени випустила зворушливу пісню "Вотсап". Цю композицію Дорофєєва написала у співавторстві з бойфрендом Мішею Кацуріним і продюсером Ванею Клименком.

"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", — співає Надя Дорофєєва.

Нова пісня Наді Дорофєєвої

"Буває так, що сильне бажання чогось перетворюється на одержимість. І щоб отримати жадане, треба пройти крізь біль, крізь злам, пережити все. Тут головне не зупинятись – йти до кінця", — зазначила українська артистка, яка в кліпі постала в образі драмерки.

Нова пісня Наді Дорофєєвої

Наразі Надя Дорофєєва зустрічається з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Про їхні стосунки стало відомо влітку 2022. У березні того ж року співачка оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, який своєю чергою почав зустрічатися з Дашею Кацуріною — ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва стала обличчям рекламного кампейну Hugo Boss.

Також Фокус писав про офіційний розрив шлюбу Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.