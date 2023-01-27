Надя Дорофєєва випустила чуттєву пісню про стосунки на відстані (відео)

Знаменитість продовжує поповнювати свій доробок україномовних пісень.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва випустила чуттєву пісню про стосунки на відстані.

Зірка сцени випустила зворушливу пісню "Вотсап". Цю композицію Дорофєєва написала у співавторстві з бойфрендом Мішею Кацуріним і продюсером Ванею Клименком.

"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", — співає Надя Дорофєєва.

[ + – ] Нова пісня Наді Дорофєєвої

"Буває так, що сильне бажання чогось перетворюється на одержимість. І щоб отримати жадане, треба пройти крізь біль, крізь злам, пережити все. Тут головне не зупинятись – йти до кінця", — зазначила українська артистка, яка в кліпі постала в образі драмерки.

[ + – ] Нова пісня Наді Дорофєєвої

Наразі Надя Дорофєєва зустрічається з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Про їхні стосунки стало відомо влітку 2022. У березні того ж року співачка оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, який своєю чергою почав зустрічатися з Дашею Кацуріною — ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва стала обличчям рекламного кампейну Hugo Boss.

Також Фокус писав про офіційний розрив шлюбу Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.