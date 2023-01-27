Надя Дорофеева выпустила чувственную песню об отношениях на расстоянии (видео)

Знаменитость продолжает пополнять свое наследие украиноязычных песен.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева выпустила чувственную песню об отношениях на расстоянии.

Звезда сцены выпустила трогательную песню "Вотсап". Эту композицию Дорофеева написала в соавторстве с бойфрендом Мишей Кацуриным и продюсером Ваней Клименко.

"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омыла телефон слезами как дождями стекло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скорее возвращайся, милый, под мое крыло", — поет Надя Дорофеева.

[ + – ] Новая песня Нади Дорофеевой

"Бывает так, что сильное желание чего-то превращается в одержимость. И чтобы получить желанное, нужно пройти сквозь боль, сквозь излом, пережить все. Здесь главное не останавливаться – идти до конца", — отметила украинская артистка, которая в клипе предстала в образе драмерки.

[ + – ] Новая песня Нади Дорофеевой

Сейчас Надя Дорофеева встречается с киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Об их отношениях стало известно летом 2022. В марте того же года певица объявила о разводе с Владимиром Дантесом, который в свою очередь стал встречаться с Дашей Кацуриной — экс-женой нового бойфренда Дорофеевой.

Напомним, Надя Дорофеева стала лицом рекламного кампейна Hugo Boss.

Также Фокус писал об официальном разрыве брака Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.