Надя Дорофеева и Владимир Дантес поздравили друг друга с официальным разводом

О разрыве звездной пары стало известно весной 2022 года.

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Украинский певец Владимир Дантес рассказал, как поздравил свою бывшую жену Надю Дорофееву с официальным разводом.

На YouTube-канале юмористов команды ВКВ экс-возлюбленный украинской певицы признался, что уже получил официальное свидетельство о расторжении брака и сразу отправил его Дорофеевой со словами "Поздравляю!".

Звезда сцены лаконично ответила экс-мужу: "Я тебя тоже!" По словам Дантеса, это был единственный их разговор за последнее время.

"Вот так мы и пообщались", — добавил юморист.

[ + – ] Владимир Дантес рассказал об официальном разводе с Надей Дорофеевой

О разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса стало известно в середине марта 2022 года. Тогда знаменитости сообщили фанатам, что заканчивают свою общую романтическую историю, но остаются хорошими друзьями.

[ + – ] Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Практически сразу Надю Дорофееву заподозрили в отношениях с киевским ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным. Пару заметили в Барселоне. А в июне 2022 они подтвердили домыслы в Сети.

Тем временем Дантес стал встречаться с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой, Дашей Кацуриной. В настоящее время она живет на две страны — Польшу и Украину. В Варшаве ее старшая дочь Александра пошла в первый класс.

Напомним, Миша Кацурин намекнул на беременность Нади Дорофеевой.

Также Фокус писал о разводе известных украинцев в 2022 году.