Миша Кацурин намекнул на беременность Нади Дорофеевой

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Киевский ресторатор Михаил Кацурин намекнул на беременность своей возлюбленной, певицы Нади Дорофеевой. Блогер обнародовал фото своего сына Ивана от первого брака с Дашей Кацуриной и неоднозначно подписал его.

"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", — отметил отец двоих.

В комментарии сразу пришли подписчики нового бойфренда Нади Дорофеевой и засыпали его вопросами о вероятной беременности артистки.

"У вас будет ребенок??", "давайте с Надей уже бейбика", "Надя беременна?" — пишут фолловеры украинского бизнесмена.

[ + – ] Сын Михаила Кацурина от предыдущего брака

Впрочем, Михаил Кацурин не ответил на вопросы своих подписчиков.

О романтических отношениях Нади Дорофеевой и владельце киевской сети ресторанов "Привет" стало известно летом 2022 года, хотя за несколько месяцев до этого пару уже "ловили" за объятиями в Барселоне. В марте 2022 они двое объявили о своих разводах. Надя Дорофеева закончила отношения с Владимиром Дантесом. Тем временем Кацурин сделал заявление о разрыве брака с блогером Дашей Кацуриной.

От предыдущего союза Михаила Кацурина подрастают двое детей — Саша и Иван. Первенец знаменитостей в сентябре 2022 пошла в первый класс в Варшаве. Между тем, ее мама и Владимир Дантес также объявили о своих отношениях.

[ + – ] Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, почему ее песни играли в российских сериалах.

Также Фокус писал об украинских звездах, объявивших о своих разводах в 2022 году.