Міша Кацурін натякнув на вагітність Наді Дорофєєвої

Офіційного підтвердження домислам у мережі наразі немає.

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Київський ресторатор Михайло Кацурін натякнув на вагітність своєї коханої, співачки Наді Дорофєєвої. Блогер оприлюднив фото свого сина Івана від першого шлюбу з Дашею Кацуріною і неоднозначно його підписав.

"Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023 рік", — зазначив батько двох.

У коментарі одразу прийшли підписники нового бойфренда Наді Дорофєєвої та засипали його питаннями про ймовірну вагітність артистки.

"У вас буде дитина??", "давайте з Надею вже бейбіка", "Надя вагітна?" — пишуть фоловери українського бізнесмена.

[ + – ] Син Михайла Кацуріна від попереднього шлюбу

Втім, Михайло Кацурін не відповів на запитання своїх підписників.

Про романтичні стосунки Наді Дорофєєвої та власника київської мережі ресторанів "Привіт" стало відомо влітку 2022, хоча за кілька місяців до цього пару вже "ловили" за обіймами в Барселоні. У березні 2022 вони двоє оголосили про свої розлучення. Надя Дорофєєва закінчила стосунки з Володимиром Дантесом. Тим часом Кацурін зробив заяву про розрив шлюбу з блогеркою Дашею Кацуріною.

Від попереднього союзу Михайла Кацуріна підростають двоє дітей — Саша та Іван. Первісток знаменитостей у вересні 2022 пішла до першого класу у Варшаві. Тим часом її мама та Володимир Дантес також оголосили про свої стосунки.

[ + – ] Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла, чому її пісні грали в російських серіалах.

Також Фокус писав про українських зірок, які оголосили про свої розлучення у 2022 році.