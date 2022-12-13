Надя Дорофєєва зізналася, чому її пісні грали в російських серіалах

Знаменитість наразі впевнена, що мистецтво не буває аполітичним.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чому її пісні грали в російських серіалах. Відповідний допис артистка опублікувала у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

За словами зірки сцени, до початку повномасштабного вторгнення вона позиціювала себе як аполітична особа і зараз про це дуже шкодує.

"До 24 лютого я була інфантильною і безвідповідальною. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більш того, мені здавалося, що бути аполітичною — це класно і, так би мовити, дуже творчо", — зізналася артистка.

Зокрема Надя Дорофєєва додала, що за цей рік усвідомила три речі: 1 — Росія — це країна-злочинець, 2 — мистецтво не буває аполітичним, 3 — їй шкода, що вона колись співпрацювала з російський ринком.

[ + – ] Надя Дорофєєва

Щодо своєї пісні в російському серіалі про окупований РФ Крим знаменитість зізналася, що не контролює таких речей. За словами Дорофєєвої, ця тема її дуже "тригернула". І, звісно, вона шкодує про будь-яку співпрацю з російським ринком.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва записала трек зі своїм коханим.

Також Фокус писав про відповідь Наді Дорофєєвої на хейт щодо її нової пісні з Михайлом Кацуріним.