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Надя Дорофєєва відповіла на хейт щодо своєї нової пісні

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Артистка та київський ресторатор Михайло Кацурін заспівали про своє кохання.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на хейт щодо її нової пісні з Михайлом Кацуріним. У своєму Instagram артистка опублікувала спільне фото з коханим та кілька коментарів до їхнього спільного треку

Зокрема зірка сцени зазначила, що їхня дуетна пісня Щоб не було посідає перше місце в ITunes і трендах YouTube, перше місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify і друге місце в топчартах Apple Music.

"Дякую вам, ви топ", — підписала фото знаменитість.

"Я думала, що совісті зовсім немає. Дякую, тепер зрозуміло, що трохи є, з ваших слів", "А навіщо йому шапка в хаті, там холодно чи він лисини соромиться", — коментували трек Наді Дорофєєвої та її коханого користувачі мережі.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Про стосунки пари стало відомо влітку 2022, хоча до офіційного підтвердження знаменитостей кілька місяців підозрювали в романі у мережі. Ще в березні цього ж року Надю Дорофєєву та Михайла Кацуріна помітили за обіймами в Барселоні.

Тим часом колишній чоловік співачки Володимир Дантес будує стосунки з Дашею Кацуріною — ексдружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили спільну пісню про їхнє кохання.

Також Фокус писав про нову причину розлучення з Надею Дорофєєвою від Дантеса.